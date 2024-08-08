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إطلاق كتاب "أبيض أحمر" مسعفو الصليب الأحمر لأول مرة عن الحرب... كتانة: مستمرون بهذه الرسالة سويًا
أخبار لبنان
2024-08-08 | 10:56
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إطلاق كتاب "أبيض أحمر" مسعفو الصليب الأحمر لأول مرة عن الحرب... كتانة: مستمرون بهذه الرسالة سويًا
احتفل مسعفون قدامى وحاليون بصدور كتاب "أبيض أحمر مسعفو الصليب الأحمر لأول مرة عن الحرب" للمسعف السابق والإعلامي رائد جرجس من إصدار دار سائر المشرق، وذلك في خلال حفل إطلاق في قاعة المجلس العام الماروني يوم الأربعاء 7 آب. كما حضر الحفل حشد من الإداريين السابقين في الصليب الأحمر اللبناني وصحافيين وشخصيات مدنية.
ويجمع الكتاب شهادات العشرات من المسعفين السابقين والإداريين في الصليب الأحمر اللبناني الذين يروون مشاهداتهم وتجاربهم القاسية نفسيًا التي بلغت حد التعرّض لخطر الموت في أحيان كثيرة. كما يتضمّن الكتاب تفاصيل مهمات نفّذها المسعفون خلال الحروب المتنقلة في لبنان بين سنتي 1989 و1990، والتي طالت مناطق لبنانية عدة.
وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي عن الكتاب: "لقد صدر هذا الكتاب في التوقيت المناسب، فنحن في حاجة ماسة إلى أن يعرف جيل الشباب تكلفة الحرب، وهو يحمل أكثر من شهادات حية من مسعفين فيظهر أيضًا الصورة الحقيقية للقوة الإنسانية التي تخطّت حدود الواجب. ورسالتنا إلى جيل الشباب أن يتخطوا هم أيضًا الصعاب مهما كانت لخدمة الإنسان".
وفي رسالة مسجّلة للحضور، أعرب الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن فخره بعمل هذه الجمعية التي تخطت الصعاب كلها، وقال: "إنها رسالتنا الإنسانية في تخطّي الحواجز والمعابر بحياد واستقلالية وعدم تحيّز، لنعطي الأمل لكل إنسان ولنحافظ على كرامة الإنسان… أقول للجميع إننا مستمرون بهذه الرسالة سويًا بتضحية والتزام وبمحبة ونحن مستمرون!".
وتخلل حفل الإطلاق والتوقيع كلمات من مسعفين ومسؤولين شاركوا تجاربهم وتحدّثوا عن أهمية عمل الصليب الأحمر اللبناني في كافة الظروف، وخصوصًا فرق الإسعاف أيام الحرب والسلم. واختتم حفل الإطلاق بكلمة مؤثرة للمؤلّف رائد جرجس شارك خلالها بعضًا من التجارب المؤثرة التي عاشها مع زملائه أيام الحرب، والذين كان بعضهم متواجدًا في القاعة.
ويتوافر الكتاب في مكتبات لبنان، وبنسخة إلكترونية على منصة أمازون للكتب.
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