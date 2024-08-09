أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المنصورية

أعلنت "أوجيرو" على حسابها على "إكس" أن "عطلا كهربائيا طرأ على سنترال المنصورية ما أدى إلى توقف بعض خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة. باشرت فرقنا الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".