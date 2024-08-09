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بحثٌ في خطة الطوارىء الحكومية في لقاء بين الحلبي وسفير باكستان
أخبار لبنان
2024-08-09 | 03:58
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بحثٌ في خطة الطوارىء الحكومية في لقاء بين الحلبي وسفير باكستان
بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع سفير باكستان سلمان أطهر، في الأوضاع العامة في لبنان والوضع التربوي.
وهنأ السفير أطهر الوزير الحلبي "بإنجاز عام دراسي كامل وإنجاز الامتحانات الرسمية بصورة جيدة على الرغم من الأوضاع الصعبة في لبنان".
كما كان "عرض للتدابير التي يمكن اتخاذها في حال تدهور الأوضاع عسكريا، وإذا ما كان هناك دور للمدارس الرسمية في حالات الطوارئ.
وتسلم الوزير الحلبي من السفير الباكستاني لوحة زيتية عربون صداقة، ووجه اليه الشكر على دعمه ومتابعته. ولفت إلى ان "خطة الطوارىء التي يتم الإعداد لها في الحكومة، تلحظ دور المدارس الرسمية في الأوضاع الطارئة".
أخبار لبنان
الطوارىء
الحكومية
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