نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: مستمرون بالإضراب

اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان الاستمرار في الاضراب المعلن طالبة من كل العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل على الاراضي اللبنانية كافة وعدم القيام باي عمل وعدم اجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة، محملة مجلس الادارة المسؤولية كاملة في ما يتعلق بالشبكة العامة.

وشرحت النقابة بأن بعد اجتماع نقابتي الكهرباء والليطاني (مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني) مع وزير المال يوسف خليل بناء على طلبه حيث ابدى تفهمه وتجاوبه مع مطلب النقابتين وطلب اعداد كتاب لإعادة النظر بقراره المتعلق بالمرسوم 13020 ، مبدياً بحسه الوطني مع الموظفين ولا سيما موظفي كهرباء الجنوب الذين يقومون بواجبهم الوطني تحت نيران العدو، عملت النقابة بالتعاون مع كل من مديرتي الشؤون الادارية والمالية على اعداد هذا الكتاب ووقع واحيل الى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتوقيع.

الا أن النقابة اعلنت أنها تفاجأت برفض مجلس الادارة على توقيع هذا الكتاب وعدم اعطاء الموظفين أي مطلب محق ، طالبة من النقابة الاعتذار عن بياناتها السابقة لتوقيع هذا الكتاب.