الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: مستمرون بالإضراب

أخبار لبنان
2024-08-09 | 04:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: مستمرون بالإضراب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: مستمرون بالإضراب

اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان الاستمرار في الاضراب المعلن طالبة من كل العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل على الاراضي اللبنانية كافة وعدم القيام باي عمل وعدم اجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة، محملة مجلس الادارة المسؤولية كاملة في ما يتعلق بالشبكة العامة.

 

وشرحت النقابة بأن بعد اجتماع نقابتي الكهرباء والليطاني (مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني) مع وزير المال يوسف خليل بناء على طلبه حيث ابدى تفهمه وتجاوبه مع مطلب النقابتين وطلب اعداد كتاب لإعادة النظر بقراره المتعلق بالمرسوم 13020 ، مبدياً بحسه الوطني مع الموظفين ولا سيما موظفي كهرباء الجنوب الذين يقومون بواجبهم الوطني تحت نيران العدو، عملت النقابة بالتعاون مع كل من مديرتي الشؤون الادارية والمالية على اعداد هذا الكتاب ووقع واحيل الى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتوقيع.

 

الا أن النقابة اعلنت أنها تفاجأت برفض مجلس الادارة على توقيع هذا الكتاب وعدم اعطاء الموظفين أي مطلب محق ، طالبة من النقابة الاعتذار عن بياناتها السابقة لتوقيع هذا الكتاب.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ومستخدمي

مؤسسة

كهرباء

لبنان:

مستمرون

بالإضراب

LBCI التالي
الحلبي: الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية مبدئياً في٢٤ آب حتى ٢٨ او ٢٩ منه
مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2024 وإمكان التقسيط على 5 دفعات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-07

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الإضراب لغاية الاثنين المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-06

نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنـان: اضراب تحذيري غدا

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-01

بحث في اوضاع مؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الفيول الاضافي من العراق

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-08

بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان... هذا ما جاء فيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:31

قبلان : البلد والمنطقة في مخاض تاريخي ولتلعب الحكومة دورها بكل قوة واستعداد

LBCI
أمن وقضاء
06:15

الجيش: توقيف 4 مواطنين وضبط كمية من المخدرات في بلدة حربتا - البقاع

LBCI
أمن وقضاء
05:45

أحد أخطر مصنّعي المخدّرات وشركاء له في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ والمجموعة الخاصّة

LBCI
خبر كاذب
05:18

احذروا رسالة واتساب بشأن تسجيل ومراقبة المكالمات وحسابات التواصل الاجتماعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:36

راغب علامة لزوجته: "إنت شو عامل فيي؟!" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-03

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان

LBCI
رياضة
2024-08-05

خلقت "بيئة غير مناسبة"... استبعاد رياضية في الأولمبياد بسبب سلوكها

LBCI
رياضة
13:19

ليتيسيا عون تقترب من تحقيق حلم الميدالية الاولمبية في باريس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الألعاب الأولمبية: من حدث دينيّ الى حدث رياضيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في أميركا... المنافسة تشتدّ والتناقض يزداد بين حملتيّ هاريس وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

محمية طبيعية طالتها التعديات ومشاعات عامة حولها مخاتير الى ملكيات خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... يارين وحي المشاع وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طبول الحرب تحرك الايجارات والبحث جارٍ عن ملاجئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في الجزء الثاني من: الدروز بين الهوية العربية والاسرلة... ٥٠٪؜ من دروز الـ٤٨ يقاومون اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

دير الزور مُنطلق الحلّ الواسع في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

خطة تحاكي انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات... اسرائيل تتحضر لرد حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:30

معلومات الـ LBCI: سماع صوت قويّ عند أطراف بلدة مرياطة في قضاء زغرتا بالتزامن مع القصف الإسرائيليّ لمطار الشعيرات في حمص ما جعل أبناء المنطقة يعتقدون أنّ صاروخًا قد سقط في المنطقة ونتيجة المسح الأمنيّ للمنطقة الوعرة ليلًا لم يُعثر على أي جسم حتى الآن

LBCI
خبر عاجل
10:21

تأهل تاريخيّ لبطلة التايكواندو اللبنانية ليتيسيا عون إلى نصف نهائيّ اولمبياد باريس وهي بحاجة الى فوز واحد لضمان احراز ميدالية هي الاولى للبنان منذ العام ١٩٨٠

LBCI
خبر عاجل
14:58

ليتيسيا عون تحتل المركز الرابع في مسابقة التايكواندو في اولمبياد باريس وتخسر بالتالي فرصة احراز ميدالية للبنان

LBCI
خبر عاجل
11:16

على الرغم من خسارتها في النصف النهائي.. بطلة التايكواندو ليتيسيا عون أمام فرصة احراز ميدالية برونزية عند خوضها لاحقا مباراة تحديد المركز الثالث

LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت..واستقرار في سعر الغاز

LBCI
آخر الأخبار
00:52

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية هاجمت الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب

LBCI
موضة وجمال
14:13

بعد الجدل وفتح تحقيق حكومي... مشاركة في مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا تعلن انسحابها وهذه القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
15:27

"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More