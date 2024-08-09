الحلبي: الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية مبدئياً في٢٤ آب حتى ٢٨ او ٢٩ منه

شدد وزير التربية عباس الحلبي على ضرورة تمرير اجراء الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية في اول جلسة لمجلس الوزراء، ومن المزمع وبعد صدور المرسوم ان تبدأ الدورة الاستثنائية بتاريخ السبت ٢٤ آب ولغاية ٢٨ او ٢٩ منه بحسب الفرع الذي سيتقدم اليه المرشحون.اضاف من السراي:" عرضنا مع الرئيس نجيب ميقاتي أوضاع وزارة التربية وما ينتظرها من تحديات مع بداية السنة الدراسية المقبلة لا سيما في ظل الاوضاع في الجنوب وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاس على اوضاع الأبنية المدرسية .كما بحثنا في قضايا لها علاقة بسير عمل العام الدراسي المقبل ، كذلك بحثنا في مواضيع لها علاقة بالجامعة اللبنانية".