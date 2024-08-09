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الحكومة اللبنانية رحبت بالبيان المشترك للقادة الدبلوماسيين: لقواعد هادفة إلى تحقيق الاستقرار في الجنوب

أخبار لبنان
2024-08-09 | 09:01
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الحكومة اللبنانية رحبت بالبيان المشترك للقادة الدبلوماسيين: لقواعد هادفة إلى تحقيق الاستقرار في الجنوب
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الحكومة اللبنانية رحبت بالبيان المشترك للقادة الدبلوماسيين: لقواعد هادفة إلى تحقيق الاستقرار في الجنوب

رحبت الحكومة اللبنانية بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد "ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود".
واكدت في بيان أن ما" تضمنه بيان القادة الثلاث يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن".

وإذ شكرت قادة الدول الثلاث على" الجهود الكبيرة التي يبذلونها لايقاف دوامة العنف في المنطقة"، شددت الحكومة اللبنانية على "ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل لالزامها الجلوس الى طاولة المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، من دون أي تأخير، باعتبارها الجهة التي تسعى للتصعيد وتضع العراقيل أمام التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة".
 
وأبرز ما تضمنه البيان: 

- يظلّ قرار مجلس الأمن رقم 1701 حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان.
ونجح هذا القرار، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة لأكثر من 17 عامًا (2006-2023).

واستمرت إسرائيل في انتهاك شروط قرار مجلس الأمن رقم 1701 منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، واقتحامها للمجال الجوي اللبناني، والمواقف العدوانية والتهديدية من قبل الفاعلين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

- سوف تؤدّي القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوات اليونيفيل دورًا محوريًا في هذا الجهد. لضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، تلتزم حكومة لبنان بزيادة عدد عناصر القوات المسلحة اللبنانية من خلال حملة تجنيد جديدة.

- تتطلب المستويات الكبيرة من الدمار التي شهدها جنوب لبنان في الأشهر العشرة الماضية جهودًا متضافرة لإعادة الإعمار. حكومة لبنان بصدد إعداد خطة لإعادة بناء المدن والقرى المتضررة واستعادة سبل العيش.
وأودعت البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان نسخة ورقية تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.
 
للاطلاع على البيان كاملًا اضغط هنا وعلى البيان المترجم هنا.

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