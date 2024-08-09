نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان: مستمرون بالاضراب

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنّ بعد اجتماع نقابتي الكهرباء والليطاني (مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني) مع وزير المالية يوسف خليل، بناء على طلبه، الخميس 8/8/2024 في مكتبه، في الوزارة، طلب الوزير اعداد كتاب لإعادة النظر بقراره المتعلق بالمرسوم 13020.



وعملت النقابة بالتعاون مع كل من مديرتي الشؤون الادارية والمالية على إعداد هذا الكتاب.



ووُقّع وأُحيل إلى مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتوقيع.



وتفاجأت النقابة برفض مجلس الادارة على توقيع هذا الكتاب وعدم اعطاء الموظفين أي مطلب محق ، طالبة من النقابة الاعتذار عن بياناتها السابقة لتوقيع هذا الكتاب.



وأعلنت النقابة الاستمرار في الاضراب المعلن طالبة من كل العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل على الاراضي اللبنانية كافة وعدم القيام باي عمل وعدم اجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة. محملة مجلس الادارة المسؤولية كاملة في ما يتعلق بالشبكة العامة".