مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: غارة على صيدا أدت إلى استشهاد شخص

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ غارة إسرائيلية على مدينة صيدا هذا المساء أدت إلى استشهاد شخص من الجنسية الفلسطينية، وإصابة شخصين فلسطينيّ ولبنانيّ بجروح طفيفة وتم علاجهما في الطوارىء.



من جهة ثانية أدّى القصف الإسرائيليّ على بلدة ميس الجبل إلى إصابة مواطن بجروح استدعت دخوله إلى مستشفى تبنين الحكومي.