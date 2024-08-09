صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة

فتحت صخرة على طريق بكفيا، في محلة ساقية المسك، كوة في العلاقة بين حزب الكتائب وحزب الله.



وكادت الصخرة أن تشكل خطرًا على حياة المارة وعلى سلامة المبنى السكنيّ المجاور لها.



ومقابل مسارعة وزير الاشغال علي حمية إلى المنطقة لمعالجة المشكلة، عمد الرئيس أمين الجميل إلى تلقف المبادرة.



وقال الجميل: "حاضرون لنستقبل الوزير ونتشرّف به ونتمنى أن تكون خطوة ذات رمزية، مؤكدا الحرص على وحدة اللبنانيين.



وكانت فرق وزارة الاشغال قد بدأت العمل على ازالة اجزاء من الصخرة على ان يتم لاحقا بناء حائط دعم.



وقال وزير الاشغال علي حمية: "ستتحطم الصخرة ويُخلى مترين للحفاظ على القاعدة وسننجز الاسبوع المقبل معاملات ادارية لانشاء حائط الدعم".



من جهته، اثنى النائب سامي الجميل على تجاوب وزير الاشغال مع المشكلة، آملا ان تسير الامور بسرعة.



بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان وزارة الاشغال تصرفت بشكل سريع وذلك رغم وضع الوزارة الحالي.