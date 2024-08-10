البرغوتي للـ LBCI: بإمكان اميركا إجبار اسرائيل على وقف اطلاق النار... وتعيين السنوار لا ينسف التفاوض

رأى رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله النائب مصطفى البرغوتي أنه إذا أرادت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن الضغط على إسرائيل فهي تستطيع أن تلزمها وتلجمها وتوقف اطلاق النار إذ ان فرص الوصول الى وقف اطلاق النار مرتبطة بعامل واحد محدد وهو أن تقوم الولايات المتحدة بإجبار اسرائيل على القبول بوقف اطلاق النار وهي تستطيع فعل ذلك.



وردّاً على سؤال حول ما اذا كان تعيين يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس نسفاً للتفاوض، قال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "كلا اطلاقاً فالذي كان يفاوض اصلا هو يحيى السنوار وحماس لها قيادة جماعية وليس فردية، وكل شي يتم بالتوافق، وفي المفاوضات السابقة التي كان يديرها مباشرة اسماعيل هنية كان كل شيء يتم بالتوافق مع السنوار، وكون الأخير هو المسؤول الأول الآن سيقرّب فرص الوصول الى نتيجة لو ارادت اسرائيل أن تتفاوض اصلاً، وبالتالي المشكلة من اسرائيل لا من حماس".



وعلّق على اغتيال اسماعيل هنية بأنه مسعى نتانياهو لاغتيال اي فرصة لوقف اطلاق النار وسط ضعف ردود فعل الدول العربية وتقاعس المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر بأنّ نتانياهو يبيع الاوهام لشعبه عبر الاغتيالات والمجازر ليحرز نتائج في السياسة .



وشدد البرغوتي على أن حماس تقاوم والاغتيالات لا تُضعف المقاومة بل العكس، ولا حزب الله ولا ايران يريدان الجرّ الى حرب اقليمية وتدمير لبنان لكن اسرائيل هي من تجرّ الى حرب بسبب تصرفاتها.



وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تجسد الوحدة الفلسطينية اضافة الى قيادة موحدة تضم كل القوى الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني ما سيُساهم بإفشال نتانياهو.



وقال: "اسرائيل قضت على فكرة حل الدولتين لكن هذا لا يسقط حقنا في تقرير المصير، ولا سلام ولا استقرار الا باسقاط النظام الاستعماري".



وتعليقاً على قصف مدرسة في غزة صباح اليوم، قال: "هذه المدرسة رقم 80 التي يقصفها الجيش الاسرائيلي بالقنابل والقذائف الأميركية، وهذه رسالة من نتنياهو بأنه لا يريد وقف اطلاق النار والحكومة في اسرائيل هي حكومة فاشية عنصرية ومجرمة، هدفها الرئيس الابادة الجماعية لكل سكان غزة وبعد ذلك الضفة الغربية لو استطاعت ".