ميقاتي: لم اتبلغ من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستتوقف

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن ما اوردته محطة" الجديد" في نشرتها مساء اليوم من "ان الولايات المتحدة الأميركية أبلغت دولة الرئيس رسميا بأن الحرب على غزة ستتوقف" غير صحيح على الاطلاق.