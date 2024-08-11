ظافر ناصر للـ LBCI: بري لا يريد الحوار من دون القوات اللبنانية



كشف الأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن الرئيس نبيه بري لا يريد الحوار من دون القوات اللبنانية أو بغياب أي طرف، وقال: "توافقنا معه على هذه المسألة، إذ كيف يُمكن أن يحكم أي رئيس في حال انتُخب من دون تفاهم؟"، مستبعداً الحلّ الداخلي قبل انتهاء الحرب.



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI على انهم ليسوا في وارد الدخول في سجالات لكن لا يحق لأحد أن يعطيهم الدروس في السيادة، كما قال.



وفي تفاصيل العلاقة مع حزب القوات، شرح ناصر أن التواصل غير مقطوع بل قائم من خلال القنوات، والنقاش مستمرّ، وموضوع غزة والجنوب موضوع اختلاف مع القوات، كون نظرة البعض للجنوب وفلسطين مرتبطة بنطرته لحزب الله، في وقت نحن نفصل بين الامور.



أما عن التيار الوطني الحرّ، فوصف حركة جبران باسيل اليوم بالأكثر انفتاحاً، وقال: "كما مع القوات نحن في مساحة مشتركة معهم، والاتفاق أن يبقى التواصل قائماً لمعالجة أي اختلاف".



وعن واجب العزاء الذي قدّمه وليد جنبلاط لحزب الله، شرح ناصر انها ليست المرة الاولى التي يكون هناك واجبات عزاء متبادلة، وهذا طبيعي. وأضاف: "رغم الاختلاف على الكثير من العناوين الداخلية مع حزب الله ورأينا بالحرب، لكن علاقتنا قائمة، ولا نتمنى مع حزب الله علاقة سياسية بالسرّ وسبّه بالعلن". وتابع: "موقفنا لم يتغير بين العام 2006 واليوم تجاه اسرائيل لكن حدة الانقسام الداخلي هي التي تختلف. وتطرّق الى موضوع الايجارات الحاصل حاليا، مؤكداً أن ما يحصل من تهويل هو مقصود.



واشار الى أن الواقع الدرزي هو همٌّ دائم لدى وليد جنبلاط، ولم يكن يوماً مفصولاً عن الهمّ العام، وهو يفصل في بعض الامور الداخلية والخارجية، واحياناً يأخذ قرارات مُكلفة شعبياً.



ورأى ناصر أن المشروع الاسرائيلي يتجاوز غزة، فالخوف على الضفة الغربية وسط محاولة تهجير الفلسطينيين وضمّ الضفة لاسرائيل، وانهاء ما يُسمّى السلطة الفلسطينية.



واعتبر أن نتانياهو لا يريد نجاح المفاوضات، وينتظر الانتخابات الاميركية.