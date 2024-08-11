الراعي:البلاد تسير إلى الوراء وسط فراغ سدّة الرئاسة

تمنّى البطريرك مار بشاره بطرس الرَّاعي أن يصغي كلّ مسؤول في قرارة نفسه ، ليبدّل العديد من مواقفه السلبيّة، وأوّلها تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة، تستقيم بانتخابه المؤسّسات الدستوريّة وفي طليعتها مجلس النوّاب الذي يستعيد سلطته التشريعيّة المفقودة، ومجلس الوزراء فاقد الكثير من صلاحيّاته.



وقال: "ها نحن على بعد سنتين إلّا ثلاثة أشهر من فراغ سدّة الرئاسة، والبلاد تسير إلى الوراء في تفكّك أوصالها".