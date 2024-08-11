مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطن في مستشفى جبل عامل متأثرا بجروحه

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن استشهاد مواطن اليوم في مستشفى جبل عامل متأثرا بجروح بليغة أصيب بها قبل أيام في غارة للعدو الاسرائيلي على بلدة بيت ليف.