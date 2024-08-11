وفاة الممثل سمير شمص

توفي الممثل والكاتب اللبنانيّ سمير شمص عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

ونعى نقيب الممثلين نعمة بدوي شمص عبر حسابه الرسميّ على فايسبوك،كاتبًا: "سمير شمص نجم النجوم في ذمة الله. ترك بصمة فنية وحضور متميز محليًا و عربيًا على صعيد المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون منذ أكثر من ستين سنة متألقًا. كان قيمة مضافة لأي عمل شارك فيه.”

وأضاف: "نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان تنعى إليكم النجم سمير شمص الذي أثرى الحركة الفنية والدراما العربية بالعديد من الأعمال القيمة. وتتقدم من عائلته الكريمة ومن اصدقائه ومحبيه بأحر التعازي. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.