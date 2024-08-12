الجيش: التنسيق مع اليونيفيل مستمر ضمن إطار القرار ١٧٠١

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن بعض وسائل الإعلام تداول معلومات بشأن وقف الدوريات المشتركة بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.



وفي السياق، أكدت القيادة أن الوحدات العسكرية تُواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل، والتعاون والتنسيق الوثيق معها، وذلك ضمن إطار القرار ١٧٠١، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولاسيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي.