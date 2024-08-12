جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء و46 بندًا على جدول الأعمال

اعلن الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في 46 بندًا على جدول الاعمال.