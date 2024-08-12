لقاء سيدة الجبل: لوضع المطار والطريق المؤدية إليه تحت الحماية الدولية

اعتبر لقاء سيدة الجبل" أن "اللبنانيين يعبّرون عن خوفهم من رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر ورد اسرائيل على هذا الرد بأشكال مختلفة على ما تؤكد التصريحات، والحكومة والمجلس النيابي غائبان.



ورأى اللقاء، بعد اجتماعه الاسبوعي، أن " من يراقب حركة النزوح الداخلي من قرى الجنوب المهدّدة وانتقال المدنيين إلى مختلف المناطق بحثا عن منازل للايجار هربا من الحرب المحتملة يدرك تماما هذا الواقع، كما ان حركة المغادرة من مطار بيروت تعطي مؤشرا واضحا عن خوف اللبنانيين ولجوئهم لاسرع طريقة للمغادرة. ويضاف الخوف السياسي من تشديد قبضة حزب الله على القرار الوطني وعلى تقرير مصير اللبنانيين وفقا لمصالحه ومصالح ايران بمعزل كلّي عن المصلحة اللبنانية".



وطالب لقاء سيدة الجبل نواب الامة بأن يبادروا الى العمل لوضع مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدية إليه تحت الحماية الدولية، وفقا للقرار 1701، وذلك بعد ان منع حزب الله الدولة اللبنانية والقوى السياسية من فتح مطار مدني ثان في القليعات – عكار.



ودعا اللجنة الخماسية بوضع يدها على هذا الملف حماية للمطار ولحركة المسافرين من خلال تواصلها مع القوى الداخلية والخارجية، لكي لا يتعرض لبنان لعزلة دولية بحال حدثت الحرب.



واعتبر لقاء سيدة الجبل ان "الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية المؤتمنة على مصلحة لبنان بالسعي إلى تشكيل نصاب سياسي وطني دفاعا عن مصلحة اللبنانيين والسواد الاعظم منهم في مواجهة تأمين مصلحة ايران في لبنان التي يعمل عليها "حزب الله".



وشدد على أن "هذا النصاب السياسي اللبناني اليوم أصبح ضرورة ملحة من اجل تأمين مقعد لبنان الى طاولة المفاوضات في اليوم التالي للدفاع عن الدستور وعن معنى لبنان وعن سيادته واستقلاله".