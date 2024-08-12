"القوات" نفت أي علاقة بالحملة ضد وليد جنبلاط: نناقش أي شيء مع "الإشتراكي" وجهًا لوجه

نفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" "أي علاقة بالحملة التي يروج لها بعضهم ضد النائب السابق وليد جنبلاط، وإذا كان لـ"القوات" اي موقف من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، لا تتردد في المجاهرة به ولا تستخدم الحسابات الوهمية لإيصال الرسائل لا من قريب ولا من بعيد".



وأكدت الدائرة ان "القوات اللبنانية" تحتفظ بقنوات تواصل مفتوحة مع "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعندما يكون لديها أي شيء لتقوله، فإنها تناقشه مع "الإشتراكي" وجهًا لوجه كما في الغرف المغلقة".