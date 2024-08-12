التطورات في الجنوب وأهمية تطبيق القرارات الدولية بين البخاري ومولوي

عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، للأوضاع في لبنان والمنطقة لاسيما على الصعيدين السياسي والامني.



وبحث البخاري ومولوي في التطورات الاخيرة في الجنوب وأهمية تطبيق القرارات الدولية.



وشكر الوزير مولوي في السياق الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم الى جانب لبنان.