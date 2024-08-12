إدارة واستثمار مرفأ بيروت: العمل يسير بشكل طبيعي لدى ادارة المرفأ

أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه "بعد مراجعات عديدة مع إدارة المرفأ حول التأخير الحاصل في اخراج البضائع، فالعمل يسير بشكل طبيعي لدى ادارة مرفأ بيروت ولم يطرأ اي عطل على انظمتنا الإلكترونية".



وأوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن هناك تأخير لدى المديرية العامة للجمارك في اخراج البضائع.