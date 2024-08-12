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بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت

أخبار لبنان
2024-08-12 | 09:31
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بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
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بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا الى مالكي الشقق السكنية في مدينة بيروت جاء فيه أنه "في إطار التكاتف والتضامن الوطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وبلداته للشهر العاشر على التوالي، وحيث إن هذه الحرب العدوانية التي يتعرض لها لبنان تستوجب من اللبنانيين التكاتف والتعاضد، نتوجه إلى كل من تعاطف وفتح بيته للنازحين بالتحية، وندعو إلى مراعاة الظروف وعدم الاستغلال لرفع قيمة الإيجار ووضع الشروط كما تقتضيه الأخوة والمواطنة."
    
وأشار إلى أنه "في حال إستغلال بعض مالكي الشقق السكنية ظروف النازحين وتأجيرها بقيمة أعلى من قيمتها التأجيرية الفعلية، ستعتمد بلدية بيروت هذه القيمة كمعيار للقيمة التأجيرية للشقة المؤجرة في حال إشغال العقار من قبل المالك سندًا لأحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية."
 

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