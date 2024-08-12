ميقاتي بحث مع ماغرو في جهود وقف العنف والتوترات

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الأوزاعي

برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”