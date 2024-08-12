هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجّل عند الساعة الحادية عشرة والخامسة وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء يوم الإثنين الواقع في ١٢ آب ٢٠٢٤ هزة أرضية بقوة ٥.١ درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة حماة في سوريا وقد شعر بها عدد كبير من المواطنين في لبنان.