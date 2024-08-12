الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
2024-08-12 | 17:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجّل عند الساعة الحادية عشرة والخامسة وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء يوم الإثنين الواقع في ١٢ آب ٢٠٢٤ هزة أرضية بقوة ٥.١ درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة حماة في سوريا وقد شعر بها عدد كبير من المواطنين في لبنان.
أخبار لبنان
أرضية
سوريا
والاردن
لبنان
التالي
الجيش: تفجير صاروخ غير منفجر في منطقة حيلان - زغرتا
الجيش: التنسيق مع اليونيفيل مستمر ضمن إطار القرار ١٧٠١
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
0
أخبار لبنان
2024-07-29
هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان
أخبار لبنان
2024-07-29
هزة ارضية ضربت سوريا بقوة 3،5 درجات بحسب مقياس ريختر شعر بها بعض السكان في شمال لبنان
0
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
0
آخر الأخبار
2024-07-28
مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه
آخر الأخبار
2024-07-28
مصادر ديبلوماسية متابعة من واشنطن وبيروت للـLBCI: الضربة الإسرائيلية على لبنان محسومة والعمل جار على أن تكون محدودة في الحجم والمكان وتجنب المدن الكبيرة حيث الإكتظاظ السكاني والمدنيين بما فيها بيروت بمعنى أن لا تجر حزب الله إلى رد كبير يفرض عليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:22
الخماسية .. توقف موقت (الجمهورية)
صحف اليوم
00:22
الخماسية .. توقف موقت (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
15:34
بو حبيب التقى ماغرو: الحلول الديبلوماسية المدعومة هي الحل
أخبار لبنان
15:34
بو حبيب التقى ماغرو: الحلول الديبلوماسية المدعومة هي الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
0
أخبار دولية
13:37
ترودو: خطر التصعيد حقيقي والتحديات في الشرق الاوسط كبيرة
أخبار دولية
13:37
ترودو: خطر التصعيد حقيقي والتحديات في الشرق الاوسط كبيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-14
في ثاني ظهور رسمي لها منذ بدء علاجها... الأميرة كايت تتألق وسط الجماهير في بطولة ويمبلدون! (فيديو)
منوعات
2024-07-14
في ثاني ظهور رسمي لها منذ بدء علاجها... الأميرة كايت تتألق وسط الجماهير في بطولة ويمبلدون! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
خبر عاجل
2024-08-06
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
0
أمن وقضاء
2024-08-11
العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة
أمن وقضاء
2024-08-11
العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة
0
أخبار دولية
2024-08-12
واشنطن تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-12
واشنطن تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها في الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لمحبي الطبيعة HIGHLANDER لبنان يأخذكم برحلة إلى جبال ووديان إهدن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لمحبي الطبيعة HIGHLANDER لبنان يأخذكم برحلة إلى جبال ووديان إهدن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس
0
رياضة
13:19
ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان
رياضة
13:19
ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
2
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
4
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
5
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
6
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
7
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
8
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More