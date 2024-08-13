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حمية افتتح خطًا للنقل المشترك بين نهر الموت وبعبدا: افتتاح الخطوط سيشمل شتورة وبعلبك وصيدا وصور وطرابلس

أخبار لبنان
2024-08-13 | 12:25
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حمية افتتح خطًا للنقل المشترك بين نهر الموت وبعبدا: افتتاح الخطوط سيشمل شتورة وبعلبك وصيدا وصور وطرابلس
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حمية افتتح خطًا للنقل المشترك بين نهر الموت وبعبدا: افتتاح الخطوط سيشمل شتورة وبعلبك وصيدا وصور وطرابلس

افتتح وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي ورئيس مجلس الادارة المدير العام للنقل المشترك زياد نصر، خطًا جديدًا للنقل المشترك بين محلة نهر الموت وبلدة - بعبدا مبنى السرايا.

وشرح الوزير حميه في كلمة للمناسبة "أهمية الخط الجديد بالنسبة الى انتقال المواطنين الى بعبدا لانجاز معاملاتهم"، مشيرا الى الجدول الزمني لفتح خطوط النقل المشترك تباعا لتشمل شتورة وبعلبك وصيدا وصور وطرابلس".

كما نوه بـ"التعاون والتنسيق القائم مع محافظ جبل لبنان الذي اعطى التسهيلات اللازمة لانجاز افتتاح الخط".

من جهته، شدّد المحافظ المكاوي على "ضرورة توسيع شبكة خطوط النقل المشترك ليكون بامكان المواطن الافادة منها من أمكنة مختلفة"، شاكرا للوزير "متابعته الحثيثة لخدمات النقل المشترك وتعميمها تباعا والأثر الايجابي الذي يتركه ذلك على المواطنين ولا سيما في الظروف الاقتصادية الدقيقة في البلاد".

وختامًا شرح المدير العام للنقل المشترك كيفية توزيع الخطوط وتعميم خدمات النقل المشترك بالسرعة الممكنة.

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