وزير الخارجية البريطاني اتصل بميقاتي: إنها لحظة حاسمة للاستقرار في الشرق الأوسط ويجب أن يتوقف القتال الآن

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة.



وفي خلال الاتصال، قال الوزير البريطاني: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن".



وشدد على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري.



وقد شكر رئيس الحكومة الوزير البريطاني على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه.