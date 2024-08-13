نهرا أصدر 3 تعاميم بإخلاء السوريين غير الشرعيين من 3 بلدات زغرتاوية

وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ثلاثة تعاميم الى المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال للإطلاع وتكليف من يلزم إبلاغ السوريين الذين لا يحوزون على الإقامات الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً في بلدتي مرياطة القادرية - كفرزينا ومهلة أسبوع في بلدة عرجس في قضاء زغرتا.



وجاء في نص التعميم الأول:



"نودعكم ربطاً إحالة قائمقامية زغرتا رقم ۲۰ / ص / ۲۰۲٤ تاریخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢ المتضمن كتاب بلدية مرياطة - القادرية عدد ۲۰۲٤/٤٥٩ المتعلق بتحديد أماكن التجمعات والمخيمات التي يقطنها النازحين السوريين في البلدة.



للإطلاع وتكليف من يلزم إبلاغ السوريين الذين لا يحوزون على الإقامات الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ على أن يصار في نهاية المهلة إلى إعادة الكشف للتأكد من التقيد بمضمون التكليف، وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر ومنع الإقتراب إليها والإفادة".



وجاء في نص التعميم الثاني:



"جانب المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال،



نودعكم ربطاً إحالة قائمقامية زغرتا رقم ۲۰/ ص / ۲۰۲٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢ المتضمن كتاب بلدية كفرزينا عدد ۳۲ ص المتعلق بالإفادة عن نتيجة المسح للنازحين السوريين في البلدة.



للإطلاع وتكليف من يلزم إبلاغ السوريين الذين لا يحوزون على الإقامات الشرعية وجوب الإخلاء خلال مهلة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ على أن يصار في نهاية المهلة إلى إعادة الكشف للتأكد من التقيد بمضمون التكليف، وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر ومنع الإقتراب إليها والإفادة".