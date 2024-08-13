الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: نرفض تحويل كل المناطق إلى دروع بشرية خدمة لحرب مرفوضة

أخبار لبنان
2024-08-13 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: نرفض تحويل كل المناطق إلى دروع بشرية خدمة لحرب مرفوضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكتائب: نرفض تحويل كل المناطق إلى دروع بشرية خدمة لحرب مرفوضة

رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "هرولة الحكومة لتغطية التكاليف الباهظة لنزوح الجنوبيين بعشرات الآلاف من مناطقهم وإعلانها صراحة أنها لا تلقى التجاوب الدولي المطلوب مع الأرقام الكبيرة للخسائر المحتملة، يقود إلى سؤال بديهي: ألم يكن من الأجدى أن تجتمع هذه الحكومة لاستلام زمام الأمور وتجنيب لبنان حربا عبثية بدل التباكي والاستجداء شرقا وغربا؟". 

واعتبر المكتب السياسي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أن "المسؤولية الأولى لما يحصل اليوم تقع على حزب الله اولا وعلى المجموعة الحكومية التي رضيت وانصاعت الى ضغوطه وتنازلت عن قرارها وعن سيادة الدولة ورضيت بأن تكون واجهة لميليشيا مسلحة تتباهى بوضع الخطط وتنفيذها على الإيقاع الذي يناسبها ويناسب إيران جارة معها لبنان واللبنانيين الى المجهول".

وأكد حزب الكتائب أن "النازحين من كل لبنان، هم أبناء الوطن ومرحب بهم في كل المناطق وهذا امر لا يحتاج الى مزايدات أو منة"، رافضا "تحويل كل المناطق اللبنانية الى دروع بشرية وبؤر مواجهات ومنصات صواريخ خدمة لحرب يرفضها معظم اللبنانيين، وهذا الأمر يحتم معالجات جادة وحثيثة درءاً لأي مواجهات على غرار ما يحصل في بعض المناطق". 

واشار إلى انه "لو استجابت الحكومة لطلب المعارضة إعلان حالة الطوارئ، لكان هناك خطة واضحة متعددة الجوانب تأخذ بالاعتبار مسألة النزوح الداخلي وتعالجها من دون السقوط في حالة التخبط الراهنة".

ولفت البيان الى انه "مرة جديدة يتلقى القطاع السياحي في عز موسمه ضربة قاضية ليست الأولى بعد تسجيل أرقام قياسية بالخسائر تقدر بالمليارات"، مشددا على أن "هذه لن تتولى أي جهة التعويض عنها للشركات والمؤسسات اللبنانية التي كانت تعاني اصلا من وطأة الضغوط الموضوعة عليها".

واعتبر المكتب السياسي الكتائبي "ان هذه المؤسسات تشكل الشريان الحيوي للبنان ومرفقاً اساسياً لضخ بعض الأوكسيجين في شرايين الاقتصاد ومن واجب المجموعة الحكومية إدراج هذه الخسائر في حساباتها والبحث في كيفية التعويض عن آلاف العائلات التي خسرت مصدر رزقها الوحيد".

أضاف البيان :"ان المخاطر التي تحيط بالمطار والطرقات المؤدية اليه وتراجع حركة الطائرات قيدت اللبنانيين قاطنين وزائرين ووضعتهم في مرمى الأخطار ومن هنا ضرورة اعتماد مطارات ومرافئ تكون قادرة على إبقاء متنفس يستطيع اللبنانيون من خلاله تأمين بعضٍ من قدرة على البقاء والتواصل مع العالم بثقة وأمان". 

وختم البيان :" إن انشغال الحكومة المركزية في هموم محصورة بمحاولة لملمة ما جنته يداها وعجزها عن الاستجابة لأبسط متطلبات اللبنانيين يؤكد مرة جديدة ان البلد يجب ان يدار لامركزيا عبر مجالس محلية منتخبة تلتفت الى الحاجات الضرورية للمناطق في ظل أزمات مصيرية".

أخبار لبنان

الكتائب

حرب

حزب الله

LBCI التالي
حفلة جنون مدروسة بين أميركا وإسرائيل (الأنباء الإلكترونية)
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-26

رئيس الكتائب يلتقي زكي: نرفض استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-11

وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-10

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-10

حزب الله: ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:30

وزارة الاقتصاد لمستوردي المواد الغدائية: بدءا من يوم غد معاملاتكم تُنجز "أونلاين"

LBCI
أمن وقضاء
11:29

القاصر مصطفى الأحمد غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
08:44

شقير دعا المؤسسات الخاصة لإتخاذ أقصى التدابير للصمود والاستمرار في خدمة الوطن والمواطن

LBCI
أخبار لبنان
08:32

الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت ملحقا لجدول أعمال جلسة الأربعاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-11

المقاومة الإسلامية تنعى الجريح حسن غضبان مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-21

غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟

LBCI
أخبار دولية
07:58

أوكرانيا ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
07:55

موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...

LBCI
أخبار دولية
06:46

تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل في حال إستنفار قصوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
17:10

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:59

هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
17:19

هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:01

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

LBCI
خبر عاجل
07:33

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أمن وقضاء
08:00

الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!

LBCI
اقتصاد
02:05

إنخفاض بأسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More