تحذير من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية احتفالاً بعيد انتقال السيدة العذراء تفادياً لاندلاع الحرائق

بمناسبة الاحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء، نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من المخاطر المحدقة بهم إثر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، ولاسيّما بعد أن أظهرت نشرة إحتمال اندلاع حرائق الغابات ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية.



كما شدّدت المديرية على المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وتذكر بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى.