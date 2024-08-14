وزارة الصحة العامة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ 13 آب 2024، حيث تم تسجيل 2312 اصابة، منها 547 حالة وفاة.