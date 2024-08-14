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ميقاتي: نحتاج الى تعزيز الوحدة لا الى المزايدات

أخبار لبنان
2024-08-14 | 03:39
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ميقاتي: نحتاج الى تعزيز الوحدة لا الى المزايدات
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ميقاتي: نحتاج الى تعزيز الوحدة لا الى المزايدات

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تمسك الحكومة بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الاسرائيلي بارتكاب المجازر.

ودان ميقاتي في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بقوة مجزرة "مدرسة التابعين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة.

وقال: "بعد أكثر من عشرة اشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل".

وأضاف: "نحن امام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم اجمع".

وأكد على الدعوة الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، مؤيدا الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت.

واعتبر أننا "نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، مشيرا الى أن "ما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية  المؤسسات العامة، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. 

وقال: "تفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها".

وأكد ان الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية يعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، محذرا مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين.

كما اشاد ميقاتي بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات، داعيا الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس.

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