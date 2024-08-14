اير فرانس وترانسافيا تتوقعان استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس

تعتزم شركتا اير فرانس وترانسافيا استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس بعد تعليقها منذ 29 تموز بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان، حسبما أعلن متحدث باسم شركتي الطيران.



وجاء في بيان صحافي لشركة اير فرانس: "في هذه المرحلة ورهنا بتطورات الوضع الأمني في الوجهة النهائية، تعتزم الشركة استئناف رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت المعلقة منذ 29 تموز 2024 اعتبارا من الخميس 15 آب 2024".



وأكد متحدث لوكالة فرانس برس أن "القرار ينطبق أيضا على ترانسافيا فرنسا".