هوكستين من عين التينة: الحل الدبلوماسي ممكن

رأى المبعوث الأميركي آموس هوكستين أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده.



وقال هوكستين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "نؤمن أنه من الممكن الوصول إلى حل ديبلوماسي وما من أحد يريد حربًا شاملة بين لبنان واسرائيل".



ولفت الى أن الرئيس الاميركي جو بايدن طلب منه العودة للبنان قبل مفاوضات غزة، مشيرا الى أن الاتفاق في غزة سيخلق الظروف المناسبة لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب، قال هوكستين: "آمل ذلك وأعتقد ذلك".