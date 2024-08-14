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وزارة الزراعة: مصادرة ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي وتوقيف المهربين

أخبار لبنان
2024-08-14 | 05:18
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وزارة الزراعة: مصادرة ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي وتوقيف المهربين
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وزارة الزراعة: مصادرة ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي وتوقيف المهربين

 أعلنت وزارة الزراعة  في بيان أنه "متابعةً لعملية مكافحة تهريب الحليب ومشتقاته التي يقوم بها الجيش على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع الفرق الفنية في وزارة الزراعة في مصلحة بعلبك - الهرمل، أوقفت قوة من الجيش سيارة من نوع فان يحمل ٣٢ تنكة جبنة مهربة من سوريا عند حاجز نهر العاصي، تمت مصادرتها وتوقيف المهربين".


وشكرت الوزارة للجيش "قيادة و ضباطاً وأفرادًا الجهد المقدر عاليًا وخصوصًا اللواء التاسع"، وتؤكد "الحرص على المواكبة والمتابعة لما فيه خير القطاع بكل تفرعاته".
 

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