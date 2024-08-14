هوكستين يجري جولة مباحثات مع المسؤولين

بهدف منع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى حرب موّسعة، وصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين إلى لبنان واستهل جولته بلقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، ثم تابع محادثاته في عين التينة



مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم في السراي الحكومي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.



آموس أكمل مباحثاته أيضا مع وفد المعارضة في المجلس النيابي.



هذه التفاصيل حول جولة المباحثات وما جاء فيها...