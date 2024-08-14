كنعان يعلن مبادرة للمّ شمل "التيار": الشرذمة طريق النهاية والانهيار

أعلن النائب ابراهيم كنعان مبادرة قال انها للم الشمل والحفاظ على دور التيار الوطني الحر ووحدته وثقله النيابي.واعتبر كنعان في خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الجديدة، أن الشرذمة طريق النهاية والانهيار، مشيرا الى أن القلق عند القاعدة، لا يعالج بالتجاهل والتمسّك بالنصوص، بل بالحوار والتفهّم والتواصل الهادئ، لأن الشرخ سيضرّ بالتيار وبمبادئه ويؤذي نضاله ويتنكر لتاريخه.ووجه دعوة لحوار جدي وعميق يجمع بين الأصول والقواعد الحزبية من جهة والتضامن والوحدة من جهة أخرى.واقترح كنعان التراجع عن كلّ المواقف والقرارات المسبقة من فصل واستقالات وإحالات مسلكية، ووقف الحملات الإعلامية بين أبناء البيت الواحد، وإعطاء مهلة أسبوع لحل إشكالية الالتزام من خلال حوار مباشر يبدأ بالتفاهم على سقفه ومضمونه.