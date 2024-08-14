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وزارة المالية: تعديل المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة

أخبار لبنان
2024-08-14 | 07:40
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وزارة المالية: تعديل المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة
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وزارة المالية: تعديل المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة

أعلنت وزارة المالية أنّه، بموجب قانون الاجراءات الضريبية، الذي ينصّ على: "إذا صودف آخر يوم في المهلة المحددة يوم عطلة رسمية بما فيها الأحد، يُعتبر أوّل يوم عمل يليه هو اليوم الأخير في المهلة"،

وعليه يصبح يوم 16/8/2024 ضمنًا هو المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة بدلًا من يوم 15/08/2024، الذي يُصادف يوم عطلة لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
 
ملاحظة: للاطلاع على مضمون الإعلان كاملًا:

موقع وزارة المالية الالكترونيّ: WWW.FINANCE.GOV.LB

ومنصات التواصل الاجتماعيّ X و فايسبوك.

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