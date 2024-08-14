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"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة

أخبار لبنان
2024-08-14 | 08:02
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&quot;التيار&quot;: قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة
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"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة

إستغرب التيار الوطني الحر أن يلجأ أي نائب ملتزم بحزبه الى عقد مؤتمر صحافي للحديث عن شؤون حزبه الداخلية، معتبرًا أنه "كان الاجدى بالنائب ابراهيم كنعان ان يقوم، حرصًا على التيار، بأي مسعى جدي بشأن "لم الشمل" داخل اروقة التيار المفتوحة للنقاش وليس بحركة استعراضية في الاعلام، وهو المدرك جيدًا انه ما دق بابًا الا ووجده مفتوحًا امامه."

وأشار التيار كذلك إلى أنه "كان الأحرى به أن يكون مثالًا للالتزام بالانظمة الحزبية وبسياسة التيار، وليس محركًا لحالة سياسية خارجة عن النظام والأصول."
 
وقال: "اما وقد فعل، فإنه مدعو الى الالتزام والانضباط داخل التيار لأنه على دراية تامة بالاجراء القائم داخله بما يتعلق بوجوده داخل الهيئة السياسية وداخل المجلس السياسي، وقد اصبح خارجه."

وأكد التيار ان "قيادته منفتحة على الجميع من ضمن احترام انظمة التيار ومبادئه وسياسته ومؤسسته وليس من خلال ابتداع انظمة ومفاهيم حزبية جديدة."
 

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