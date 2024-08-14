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وفاة الوزير السابق جورج قرم
أخبار لبنان
2024-08-14 | 11:26
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وفاة الوزير السابق جورج قرم
غيب الموت وزير المال السابق جورج قرم عن عمر يناهز 84 عامًا.
وكانت حياة قرم حافلة بالعطاء الأكاديمي والسياسي والثقافي. ووصف بأنه أحد أنقى السياسيين الذين عرفهم لبنان.
وقد عين وزيرًا للمالية في العام 1998 في حكومة الرئيس سليم الحص وأعد حينها ما عرف ببرنامج الإصلاح المالي ونجح بإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.
وإلى جانب عمله السياسي والاقتصادي، عرف قرم كمؤرخ وروائي كانت له مؤلفات عديدة في شتى ميادين المعرفة.
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