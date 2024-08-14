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كتلة تجدد توقّع على اقتراح قانون عن تشغيل مطار القليعات
أخبار لبنان
2024-08-14 | 11:37
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كتلة تجدد توقّع على اقتراح قانون عن تشغيل مطار القليعات
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كتلة تجدد توقّع على اقتراح قانون عن تشغيل مطار القليعات
وقّعت كتلة "تجدّد" على اقتراح قانون مجد حرب عن تشغيل مطار القليعات.
وأكّد حرب أنّ استحداث مطارات أخرى، في لبنان، بدأ.
واعتبر، في مؤتمر صحافيّ أنّ النواب أمام اختبار جِدّيّ بالتوقيع على القانون والتصويت عليه، عندما يُطرح في الجلسة.
وقال النائب ميشال معوض: “مطار رفيق الحريري واقع في منطقة خطيرة معرضة للقصف الإسرائيليّ ووقوعه تحت سيطرة الميليشيات، لذلك هناك حاجة لمطارات أخرى للقيام بالإنماء المتوازن وتأمين فرص العمل."
وأكّد توقيع إقتراح قانون حرب لتشغيل المطار "والمبادرة، التي يجب أن تحصل هي الذهاب إلى مجلس النواب، لفتح الاعتمادات، لتشغيل المطارات".
وندّد معوّض بالحرب القائمة.
ولفت إلى أنّها حرب الآخرين على لبنان "وهي ليست حربًا لدعم غزّة إنّما لدعم إيران ووجودها في المنطقة".
ورأى النائب أشرف ريفي أنّ "حزب الله" أخذ بلبنان إلى حرب مدمرة.
وقال: "لو كان مكوّنًا لبنانيًا كان يجب عليه عدم الذهاب إليها من دون الرجوع الى الدولة والدستور."
وشدّد على حق إنشاء مطارات ومرافىء أخرى.
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