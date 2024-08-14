سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل

فقدت سيدة السيطرة، أثناء قيادتها سيارة، فاجتاحت أحد المحال، في حي السلم، ما أدّى إلى وفاة طفل وإصابة عدة أشخاص بجروح.