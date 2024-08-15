حصيلة محدثة لغارة مرجعيون: شهيد وتسعة جرحى ثلاثة منهم حالتهم حرجة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أن "الغارة التي استهدفت ساحة مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة شخص آخر بجروح بالغة جدا نتج عنها توقف في القلب وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.



أما بالنسبة إلى الجرحى الآخرين فعددهم ثمانية وفق التالي: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات خضع لعملية جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي، ولكن حالته الحرجة استدعت نقله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت . وكذلك بالنسبة إلى والده الذي نقل إلى المستشفى نفسه وحاله ايضا حرجة.



وسجلت إصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة ونقلا إلى مستشفى اوتيل ديو لاستكمال العلاج.



كما ادخل مواطن بجروح متوسطة الى مستشفى مرجعيون الحكومي.



وعولجت سيدتان ورجل سوري الجنسية، في طوارئ المستشفى".