أبيض يجول على مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في الشوف

في اطار الاطلاع على جهوزية القطاع الصحي في قضاء الشوف، جال وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على مراكز رعاية صحية ومستشفيات في القضاء حيث اكد اهمية دور المراكز الرعائية الاولية في تسهيل وصول النازحين من مناطق الاعتداءات، الى الخدمات الصحية.