سيجورنيه بعد لقائه ميقاتي: لاستمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني

جدد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه "تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به". وتمنى خلال لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني" مقدرا "ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة".



بدوره، شدد ميقاتي على اهمية دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة.



وبعد الزيارة ، وازاء إلحاح الصحافيين على الرئيس ميقاتي بالتصريح قال: "في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن الا ان نتحلى بالصمت والصبر والصلاة".

