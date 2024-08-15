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بري بعد لقاء مع سيجورنيه: لبنان ملتزم قواعد الإشتباك وحقه في الدفاع عن النفس

أخبار لبنان
2024-08-15 | 09:45
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بري بعد لقاء مع سيجورنيه: لبنان ملتزم قواعد الإشتباك وحقه في الدفاع عن النفس
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بري بعد لقاء مع سيجورنيه: لبنان ملتزم قواعد الإشتباك وحقه في الدفاع عن النفس

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على "التزام لبنان قواعد الاشتباك وحقه بالدفاع عن النفس بمواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لم توفر في إعتداءاتها المدنيين والإعلاميين والمسعفين، ناهيك عن إستخدامها السلاح المحرم دولياً لاسيما القذائف الفوسفورية في المساحات الزراعية والمناطق الحرجية" .

وأكد بري حرص لبنان على "ضرورة التمديد لمهام قوات الطوارئ الدوليه العاملة في جنوب لبنان لولاية جديدة وفقاً للمشروع الفرنسي ونص القرار الأممي رقم 1701" .

 بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه  بعد اللقاء مع بري: "ما يهمنا هو العمل على تخفيف حدة التصعيد ، هذه هي الرسالة التي نقلتها الى السلطات اللبنانية والرسالة نفسها التي سوف أنقلها لبقية الدول في المنطقة، نأمل ان يتم تهدئة الأوضاع في هذه الاوقات الحساسة جداً" .

وتابع الوزير الفرنسي: "إن فرنسا تدعم عمل قوات اليونيفل، لقد عملنا ونعمل في إطار محادثات لضمان تجديد ولاية اليونيفيل لمدة 12 شهراً المقبلة، وهذا هو العمل الذي نعمل من أجله في الأمم المتحدة حالياً ".

 وختم سيجورنيه: "رسالتنا هي رسالة دعم وتضامن ومسؤولية، وفرنسا سوف تبقى تدعم لبنان من أجل الوصول الى سلام في المنطقة. وما يهمنا قبل أي شيء، هو وقف إطلاق النار في غزة، وهذا هو العنصر الأساسي والضروري الذي لا بد منه إذا أردنا بحث السلام في المنطقة" .
 

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