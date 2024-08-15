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بو حبيب: للموافقة على تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات… وسيجورنيه: الزيارة رسالة دعم للبنان

أخبار لبنان
2024-08-15 | 11:44
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بو حبيب: للموافقة على تمديد ولاية &quot;اليونيفيل&quot; من دون تعديلات… وسيجورنيه: الزيارة رسالة دعم للبنان
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بو حبيب: للموافقة على تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات… وسيجورنيه: الزيارة رسالة دعم للبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أنّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يكتسب أهمية كبرى بالنسبة الى لبنان لانعكاساته المباشرة على الوضع على حدوده الجنوبية.”

 

وشدّد، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه، على أنّه في حال تعثرت جهود وقف إطلاق النار، يجب البحث عن حلول أخرى لوضع حدّ للعدوان الاسرائيليّ.

 

وأكد بو حبيب تمسك لبنان بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، لا أقلّ، نظرًا لأهمية دورها في جنوب لبنان.

 

وجدد استعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش اللبنانيّ في الجنوب.

 

ودعا دول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل من دون إدخال أي تعديلات.

 

وأكد وزير الخارجية الفرنسيّ أنّ زيارته هي رسالة دعم للبنان والتزام فرنسي ثابت بالوقوف الى جانب اللبنانيين في ظرف دقيق وخطير يمرّ به بلدهم.

 

وقال إنّ وقف اطلاق النار في غزة هو أمر أكثر من أساسيّ لتفادي التصعيد في المنطقة، لكنّه يجب ألّا يكون الشرط الوحيد لتفادي هذا التصعيد.

 

وأوضح أنّ المساعي والجهود الدبلوماسية يجب أن تتكثف لتهدئة التوترات ومنع اشتعال حرب في المنطقة لا احد يريدها.

 

ورأى الوزير الفرنسيّ أنّ استمرار تبادل اطلاق النار بينحزب اللهوإسرائيل خلال محادثات الدوحة التي انطلقت اليوم لا يبعث برسائل جيدة.


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