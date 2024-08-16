وزير الخارجية المصري من عين التينة: اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان

أكد وزير الخارجية المصري دعم وحدة وسلامة لبنان وسيادته، وقال: "اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان ومرفوض وسياسة الاغتيالات مرفوضة وسنعمل في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة".



وتحدث وزير الخارجية المصري مع الرئيس نبيه بري في عين التينة حول الاوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة.



وعلمت الـLBCI، أن وزير الخارجية المصري اطلع بري على تطور المفاوضات في الدوحة الايجابية والضغوط التي تمارسها مصر والوسطاء للتوصل لاتفاق.