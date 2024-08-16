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جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
أخبار لبنان
2024-08-16 | 06:22
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جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
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جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
رأى رئيس جزب القوات سمير جعجع أن الحكومة اللبنانية ترتكب خيانة عظمى في ما يحدث في الجنوب لأنها مسؤولة عن الشعب اللبناني، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. وقال: "وصل آموس هوكشتاين حاملاً معه مقترحات، وجال على عدد من المسؤولين، لكنه يأخذ الجواب من حزب الله عبر وسطاء".
وأضاف: "لا نريد حرباً أهلية، لكننا نريد طرح الأمور كما يجب. على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه، وعلينا البدء بتحديد المسؤوليات، لذلك على الحكومة أن تتابع الأمور مع هوكشتاين لتسأله عن اقتراحه، وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة، بدءاً من انسحاب حزب الله لمسافة 8 أو 10 كيلومترات واستلام الجيش اللبناني لهذه النقطة. بعدها، على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً، فهذه الحكومة لا يجب أن تكون مجرد تابع وتردد صدى ما يفعله ويقوله حزب الله".
وأوضح جعجع "أنا لست في خصومة مع الحكومة اللبنانية الحالية، لكن من خلال رؤيتي للأمور، أرى أن الحكومة لا تتصرف كما يجب. وفي الوضع الحالي، الشعب اللبناني في حالة ترقب".
وتطرّق الى التحقيقات في قضية باسكال سليمان، قائلا: "حتى الآن تناولت الجزئيّات، لكنّ النقطة الأساسيّة هي خلفيّات اغتياله التي لم نستكشفها بعد".
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