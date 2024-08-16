حمية اطلق صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر

اطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر، واعلن ان اعمال التزفيت والبرش ستنطلق من الحازمية في بيروت الى ضهر البيدر وصولا الى نقطة المصنع.



كما تفقد وزير الأشغال العامة والنقل الأشغال التأهيلية ومعالجة الخسفة في منطقة المريجات.