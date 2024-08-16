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ميقاتي استقبل وزير الخارجية المصري: لبنان يجدد التزام تطبيق الـ1701 ...عبد العاطي: زيارتي رسالة دعم قوية للبنان

أخبار لبنان
2024-08-16 | 09:08
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ميقاتي استقبل وزير الخارجية المصري: لبنان يجدد التزام تطبيق الـ1701 ...عبد العاطي: زيارتي رسالة دعم قوية للبنان
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ميقاتي استقبل وزير الخارجية المصري: لبنان يجدد التزام تطبيق الـ1701 ...عبد العاطي: زيارتي رسالة دعم قوية للبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي في العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة.

وشكر ميقاتي مصر على وقوفها المستمر الى جانب لبنان في كل الظروف والمحافل، معبّرا عن تقديره للمبادرات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لبنان.

وشدد على " ان لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية  التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".

وأكد أن لبنان "يجدد التزام تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بالكامل"، معتبرا أن "المطلوب الصغط على  اسرائيل لتطبيق القرار ووقف عدوانها على لبنان".

اما الوزير المصري، فأشار الى انه نقل للرئيس ميقاتي تحيات الرئيس المصري وتقديره، مشيرا الى ان زيارته هي رسالة دعم قوية للبنان ، وان الجهود مستمرة  لوقف اطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات.

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